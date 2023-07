“Bu hasret ancak biz ölünce biter”

Murat Ellik 25 yaşındaydı. 7 yıllık polis memuruydu ve Erzurum'daki ailesinden ayrıydı. Hainlerin Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı yerleşkesini hedef alan saldırısında şehit düştü. Baba Osman Ellik, oğlunu şehadet haberini aldıktan sonra yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Trabzon'da bir marketin duvarında oğlumun fotoğrafını gördüm. Ağlamaya başladım, market sahibi neden ağladığımı sorunca oğlumun fotoğrafını gösterdim. O gün o market sahibine aldığım şeyler için para uzattığımda 'Amca sizin paranız fazlasıyla ödenmiştir' dedi, bunu hiç unutamıyorum" diye konuştu. Baba Osman Ellik, oğlunun akıbetiyle ilgili ilk haberi darbe girişiminin ertesi gününde aldıklarını söyledi. Erzurum'dan Ankara'ya geldiklerini Numune Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğunu öğrendikleri oğlunun yanına gittiklerini söyledi.Ellik, "Ankara'ya geldiğimizde Murat yoğun bakımdaydı. İki doktor sağ olsunlar koluma girdiler beni aldılar ve yoğun bakıma götürdüler, Murat en sağda yatıyordu. Doktor "Amca Murat orada" dedi ve bana Murat'ı gösterdi. Murat'ın üzerine bir gazlı bez örtmüşlerdi. Doktor Bey "Yüzünü neden kapattınız" diye sordum. "Amca, yüzünü görmeseniz daha iyi olur" dedi ve bana yüzünü göstermediler. Çocuğumun yüzünü dahi görmeden maalesef toprağa verdim" dedi.Ellik, oğlunun şehadetinden sonra Trabzon'da yaşadığı bir olayı hiç unutmadığını söyledi ve devam etti: "Bir geziye gitmiştik. Dönüş yolunda bir markete uğradık. Duvara baktım 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları var. Eşim de yanımdaydı, Murat'ın fotoğrafı da vardı orada. Fotoğrafa bakınca hanımla ikimiz ağlamaya başladık. Market sahibi bana neden ağladığımı sordu. Fotoğrafı gösterip 'Şu benim oğlum onun için ağlıyorum' dedim. Aldığım şeylerin parasını vermek istedim parayı uzatınca bana 'Amca sizin paranız ödenmiştir' dedi ve parayı almadı. Bu memleketin insanının 15 Temmuz şehitlerimize verdiği değer budur."Evlat acısının hiçbir şeye benzemediğini yanağından süzülen bir damla gözyaşı ile dile getiren Ellik, "Cenabı Allah kimseye evlat acısı tattırmasın. Biz bu acıdan ona olan hasretimizden ancak ölünce, Murat'ın yanına gidince kurtuluruz. Biz haftada üç gün Murat'ın mezarına gidiyoruz. Gitmediğimiz zaman kendimizi suçlu gibi hissediyoruz. Bir gün gitmediğimizde annesi bana 'Murat bize küsmüştür' diyor. Murat benim ilk göz ağrımdı. 7 çocuğum olmadı, 7 yıl sonra gelen çocuğumdu o benim. Murat dünyaya geldi. Annemle hastanedeyken annem oğlunun adını 'Erkek çocuğun oldu Murat koyalım' dedi. O kadar çok anısı var ki bende her biri her an zihnimde yeniden kuruluyor." dedi.