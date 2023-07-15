Bu ülkeyi kimse bölemeyecek

FETÖ'cü 15 Temmuz darbe girişiminde şehadete yürüten Mustafa Direkli'nin babası Nihat Direkli SABAH'a duygularını anlattı. Şehidin babası Nihat Direkli, "Bu ülke şehitlere çok şey borçlu. Allah bir daha öyle bir gece yaşatmasın. Oğlum şehit oldu ama bu ülke için hepimiz şehit olmaya hazırız" dedi. Milletin canı pahasına darbeye karşı koyduğunu kaydeden Direkli, "15 Temmuz büyük bir mücadele günüdür. Olaylar patlak verince telefonla oğlumu aradım. Sürekli iletişim halindeydik. İlerleyen saatlerde oğlum beni tekrar aradı. 'Olaylar çok vahim, aşağı inmemiz gerekiyor. Yarın çok geç kalırız, vatan elden gidiyor' dedi. Bu konuşmanın ardından evladıma bir daha ulaşamadım. Yaklaşık 8-10 metre mesafeden tarıyorlar. Evladımın kafasına bir mermi isabet ediyor. Bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek." şeklinde konuştu.