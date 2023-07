Evimizin direği gitti ama ülkemiz kurtuldu

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine karşı gözlerini bir an bile kırpmadan duran ve bedenlerini siper ederek milli iradeyi çiğnetmeyen kahraman şehitlerimizin destansı mücadelesi tarihte bir yıldız gibi parlıyor. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cülere karşı mücadele ederken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde şehadete yürüyen 46 yaşındaki inşaat ustası Hasan Kaya'nın eşi Şengül Kaya SABAH'a konuştu.Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu kaydeden Şengül Kaya, "Ülkemiz bir işgal girişiminden kurtuldu. Bütün şehitlerimizle gurur duyuyoruz. Bir daha böyle bir geceyi Allah yaşatmasın. Eşim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde şehit olmuştu. Darbe girişimini öğrenir öğrenmez sokağa koştular. Evimiz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çok yakındı. Daha sonra eşimle karşılaşamadık. Gece saat 02:00'da biz köprüdeydik. Eşimi soruyordum bu esnada arkadaşlara. Kendisine ulaşamadım." dedi.Şehitlik mertebesinin acılarını bir nebze olsun hafiflettiğini söyleyen Şengül Kaya, "Görenler ve şahit olanlardan dinlediğim kadarıyla, tankın içindekileri çıkartmaya çalışılıyormuş ve o esnada vurulmuş. Onun büyük bir şehit olma arzusu vardı. Vatanını milletini çok seven bir kişilikti. Hastanelere bakmaya gittik. Aort damarından vurulmuş. Kan kaybından şehit olmuş. Acımız ilk günkü gibi sürüyor. Evimizin direğiydi. Yokluğunu her zaman hissediyoruz. Şehitlik mertebesi bizi teselli ediyor, ayakta kalmamızı sağlıyor." şeklinde konuştu.