FETÖ’nün kirli planlarını SABAH bozdu

SABAH, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yıllar boyunca ortaya koyduğu kumpaslarına karşı tavizsiz bir direniş gösterdi. 38 yıldır toplumun sesi olan SABAH, FETÖ'cü darbe girişiminde de üzerine düşen görevi yerine getirdi.8 binden fazla FETÖ mensubu üniformalı terörist; 15 Temmuz gecesi helikopter, tank gibi askeri araçlarla kalkışma başlattı. Planın deşifre olmasıyla erkene alınan girişim, akamete uğratıldı. Karanlık geceyi aydınlatan ise Türk milleti oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülen halk, eşi benzeri görülmemiş bir destan yazdı. Tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi Türk milleti, FETÖ'cü hainlere karşı göğsünü kurşunlara siper etti.O gece, SABAH'ın yepyeni baskısını matbaaya gönderdiği geceydi. Yaptığı haberlerle FETÖ'nün kirli planlarına dikkat çeken SABAH, darbenin gerçekleştiği gün "ABD'nin uşağı CIA'nın kuklası" başlıklı manşet haberiyle çıkmıştı. SABAH, aynı gün "FETÖ, silahlı terör örgütüdür" başlıklı haberine de yer vermişti. ilk baskı 22:00 sularında bitmek üzereydi. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde hareketlilik olduğuna dair bilgi geldi. Kalkışma başladıktan sonra sabah. com.tr, gelişmeleri anbean vermeye başladı. Kritik dakikalarda kamuoyu sürekli doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım başta olmak üzere devlet yöneticilerinin hayati önem taşıyan açıklamalarının duyurulmasına öncülük edildi.SABAH, bir sonraki gün yani 16 Temmuz'da "FETÖ'cü darbeye milli irade tokadı" manşetiyle tokat bir duruş sergiledi. Daha sonraki günler de anlamlı ve büyük yankı uyandıran manşetleriyle tüm dikkatleri üzerinde topladı. Sokaklara dökülen vatandaşların destan yazdığını fotoğraflayan SABAH, 17 Temmuz'da "Demokrasi destanı" manşetiyle çıktı. 18 Temmuz günü ise "Büyük temizlik" başlıklı manşet haberiyle kamu kurumlarının içine çöreklenen örgüt mensuplarının bilançosunu gözler önüne serdi. Direnişin bir kalesi gibi hareket eden SABAH, günler hatta aylar boyunca FETÖ'nün kirli planlarını ifşa etti.