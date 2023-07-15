İstiklal meydanlarda kazanıldı

Türkiye, 15 Temmuz 2016 akşamında yaşadığı FETÖ'cü hain darbe girişime karşı tek yürek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyan milyonlarca insan akın akın meydanlara indi. Vatanını, milletini ve devletini savunmak için canını hiçe sayan vatandaşlarımız, dünya tarihine geçecek bir kahramanlık örneği sergiledi. Darbe girişimi akamete uğratıldıktan sonra da meydanları terk etmeyen milyonlar, demokrasi nöbetleri tuttu. Büyük bir kararlılıkla demokrasi nöbetleri tutan aziz Türk milleti iradesini hiç kimseye çiğnetmeyeceğini ve emperyalizmin maşalarına karşı dik duracağını dosta düşmana gösterdi