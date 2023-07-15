Kahraman komutan Davut Ala: Kan kokusunu o gece hissettim

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki Kartaltepe Kışlası Komutanı olan 3. Ordu Kurmay başkanı ve Erzincan Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, darbe girişimi sırasında çıkan çatışmada 7 kurşunla vurulmasına rağmen kışlasını darbe yanlısı askerlere teslim etmedi. Yaralı olduğu halde darbeci askerleri vurma düşüncesiyle helikopterin yanına gitmek isteyen Ala, vücudunun 7 yerinden yaralandı. Bir parmağı koptu, karaciğerinin yarısı gitti, diyaframı delindi, kaburgasının bir bölümü kırıldı. Sağ tarafı tamamen paramparça olan Ala, 10 gün yoğun bakımda kaldı.15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilerle kahramanca çatışan ve aldığı yaralara rağmen hayat mücadelesini hiç bırakmadı. Canı pahasına İstanbul'u koruyan Ala, şunları kaydetti: "En son ben karnımdan vuruldum, ciğer acısı nasıl olur biliyor musunuz onu orda hissettim, artık ciğerim orda yanmaya başladı. Baktım öleceğim, her yerimden vuruldum baktım kan akıyor, bir sıçradık, sıçrarken bir daha vuruldum, maalesef bu sefer düştüm. Artık başım da dönmeye başladı, kelimeyi şahadet getirdim."Vurulmasının ardından kan kokusunu hissettiğini sosyal medya aracılığıyla aktaran kahraman Davut Ala, "Vali yardımcımızı ve arkadaşlarımızı aradım, 'Evlatlarımı önce Allah'a sonra size emanet ediyorum, herhalde ölüyorum, şehit oluyorum, ama burada da çok yaralı var lütfen buraya ivedi şekilde takviye, ambulans gönderin' dedim, ondan sonra da bayılmışım. Sonra gözümü hastanede açtım, hastanede yaklaşık 4 gün komada, 10 gün yoğun bakımda yaklaşık 45 gün de serviste yattım.""Toplamda 2 ay süre hastanede yattım. Hastanede bana söylenen parmağımın koptuğu, diyaframımın patladığı, karaciğerimin 4'te 3'ünün alındığı, kaburgalarımın kırıldığıydı. Sol ayağımı hiç oynatamıyordum, sonradan fizik tedaviyle iyileştim. Yaklaşık 7 yerimden yaralandım. Başım hariç her yerimden vurmuşlardı, her yerimden mermi geçmişti." dedi.15 Temmuz'da darbecilere karşı büyük mücadele verildiğini aktaran Ala: "15 Temmuz bu yüce milleti bölmek, parçalamak, yıkmak isteyen iç ve dış mihraklara karşı aynı Çanakkale Savaşı, İstiklal Savaşı gibi büyük bir ders olarak büyük Türk milletinin şanlı tarihindeki yerini almıştır. 15 Temmuz gecesi bu necip millet bir ülkenin tarihinin korkaklarıyla değil, o ülke için kendi canını düşünmeden "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" şiarıyla hareket eden insanlar ile yazılacağını tüm dünyaya ispatlamıştır."