Ahmet- Fatma Demir çiftinin 6 çocuğundan biri olan Mehmet Demir, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünden mezun olduktan sonra polis olmaya karar verdi. 2009 yılında 6 ay süreyle Merzifon Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim aldıktan sonra Gaziantep'tin Şahinbey ilçesinde bulunan Ocaklar Karakolu'na polis memuru olarak atanan Demir, burada 3 yıl görev yaptıktan sonra Ankara Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığı kadrosuna helikopter teknisyeni olarak atandı. 15 Temmuz gecesi olanları duyar duymaz evden çıkıp, yolda bazı arkadaşlarını da alarak helikopterleri kontrol etmeye gitti. Bindiği helikopteri çalıştırırken hainler tarafından ilk atılan bombayla olay yerinde şehit oldu.Mehmet Demir'in ailesi, Gaziantep'e bayramlarda pişirilen özel bir yemek olan yuvalamayı çok seven oğullarının vefatının ardından bu geleneği bıraktı. Oğlunu vatan toprağına emanet eden şehit annesi Fatma Demir, bayram ziyaretine geldiğinde çok sevdiği yuvalama yemeğini doya doya yiyen oğlunun ardından artık bayramların vazgeçilmezi olan bu geleneksel yemeği yapmıyor. Fatma Demir, "Mehmet yoksa yuvalama da yok. Oğlum yemedikten sonra biz de yemeyiz" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.Şehidin babası Ahmet Demir ise şunları kaydetti: "Oğlumun hayali çocuk sahibi olmaktı. Evlendirdik ama bu hayali yarım kaldı. Yuvalamayı da çok severdi, artık O olmadığı için bayramlarda bizim de boğazımızdan geçmiyor. Oğlumun ardından biz bu geleneğimizi bıraktık. 15 Temmuz bir darbeydi. Bu darbeye de bizim şehitlerimiz karşı çıktılar. O darbeyi önledik. Bugün yaşıyorsak onların yüzü suyu hürmetinedir. Allah onların şehadetlerini kabul eylesin. Vatanımız, milletimiz sağ olsun."