Oğlum hep şehit olmak isterdi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Fatih Kalu henüz 21 yaşındaydı, babasının 'Dışarı çıkmayın' sözünü dinlemeyerek sokağa attı kendini. İlk başta evlerine çok yakın olan MİT binasına gitti. Sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı. Orada kahramanca mücadele ederken Fetullahçı Terör Örgütü'nden hainlerin helikopterden açtığı ateş sonucu külliyede şehit düştü.Baba Erdal Kalu, şunları söyledi: "Oğlum önceden şehit olacağını hissetti. Darbe girişimden üç gün önce bana 'Baba ben ölürsem beni Gerede'ye gömün' dedi. 'Sen mi beni gömeceksin ben mi seni gömeceğim?' dedim oğluma. O dönem Doğu çok karışıktı. Vatan sevgisinden üniversiteyi dondurup askere gideceğinden söz etti. 1 Ağustos 2016'da askere gidecekti." Baba Erdal Kalu, şöyle devam etti: "15 Temmuz darbe girişimi günü ise annesine 'Ben de gideceğim. Vatan elden gidiyor. Hakkını helal et' deyip çıkmış dışarı. Yolda mahalle sakinlerine seslenip 'Siz de sokağa çıkın şehit olmaya gelen yok mu?' demiş. Sokağa çıktığını öğrenince oğlumu aradım ama telefonu açmadı. Askere gidecek olan oğlum 15 Temmuz'da helikopterden atılan kurşunla şehit oldu. Çocukluktan beri şehit olmak isterdi. Şehitlik makamına erişti."Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Programcısı öğrencisi olan 15 Temmuz şehidi Fatih Kalu'nun ismi üniversitenin bir spor salonuna, Manisa'da Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ve Bolu'nun Gerede ilçesinde Aile Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmetler merkezi müdürlüğüne verildi.