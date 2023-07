Şehit annesi Meltem Kılınç: Vatansever bir evlat yetirmiştim

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın (26) annesi Meltem Kılınç, SABAH'a konuştu. Kılınç, evlat acısının sürekli yüreklerinde olduğunu belirterek, şehitlik makamının en büyük tesellileri olduğunu kaydetti.Evladının şehadet haberinin bir süre kendisinden gizlendiğini anlatan Kılınç, "Evladımızın şehadet şerbetini almak çok zor oldu. Yaralı diye ben Ankara'ya gittim. Eşim bildiği halde bana söyleyememiş. Yaralı olduğunu söylediklerinde bile baygınlık geçirdim. Gözümü hastanede açtım. Ben bir anne olarak evladımı yaşıyorum. Her zaman aklımızda. Her an her dakika evladımız aklımızda." dedi. Anne Kılıç şöyle devam etti: "Ben evladımı, Allah sevgisi, vatan ve millet sevgisiyle büyüttüm. Benim evladıma ve tüm şehitlerimize Allah makamların en güzelini nasip etti. Peygamberlikten sonraki en güzel makam. Anne olarak hamd ediyorum. Güzel makamlara ulaştılar. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sabırlar diliyorum."Şehit Kılınç'ın naaşı memleketi Antalya'da defnedildi. Şehit Polis Muhammet Oğuz'un adı, Altınova Polis Merkezi Amirliğine ve Antalya'da bir Anadolu imam hatip lisesine verildi. Ayrıca Antalya'nın Kemer ilçesinde şehit Muhammet Oğuz Kılınç adına oluşturulan hatıra ormanı oluşturuldu.