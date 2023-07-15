“Sevda’mla odasında buluşuyoruz”

15 Temmuz darbe girişiminde 51 polisin şehit düştüğü Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda görevli polis memurlarından olan Sevda Güngör'ün (27), en büyük hayali polis olmaktı. Ancak görevdeki ilk yılını bile dolduramadan FETÖ'cü hainler tarafından F-16'larla atılan bombalarla şehit edildi. Şehadet şerbetini içen Sevda Güngör, memleketi Adana'nın Karaisalı ilçesinde toprağa verildi. Geçen 7 yıl içinde ailenin acısı tazeliğini koruyor.Anne Nural ve baba Mehmet Güngör evlerinin oturma odasını adeta müzeye çevirdi. Odanın her yerini kızlarının fotoğraflarıyla donatan acılı anne-baba, "Yavrumun fotoğraflarını görünce yanımızdaymış gibi hissediyoruz. Sevda'mla bu odada buluşuyoruz. Sevda'sız 7 yıl nasıl geçti? Gelin bir de bize sorun. Acımız gün geçtikçe katlanarak büyüyor. Kızımın katilleri güneş yüzü görmesin inşallah" dedi.Darbe girişiminin yıl dönümünün hiç gelmesini istemediğini söyleyen anne Nural Güngör, "Sevda'm evlenip anne olmak istiyordu. Bir gün bana 'Anne, evlenmeyi düşünüyorum, seni arkadaşımla tanıştıracağım' diye müjde vermişti. Ama yavrumu gelinliğiyle görmek nasip olmadı. Kızım, 26 yaşında şehit oldu. Aynı acı, değişen bir şey yok. Benim boncuk gibi çocuğum gitti" diye konuştu.Acılı baba Mehmet Güngör ise, "Zaman çok hızlı geçiyor, 7 yıl olmuş. Yavrumu gün geçtikçe daha çok özlüyorum. Gönül istiyor ki kızımın katillerini teker teker idam edilsin" ifadelerini kullandı.