Sivil toplum kuruluşları direnişin aktörü oldu

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaralanan gazilerden bazılarının iyileşmesinin aylarca sürdüğünü belirterek, "Halen tedavisi devam eden gazilerimiz var." dedi. Darbe şehitlerinin birinci derecede yakınları ile gazilerin ihtiyaçlarının takibini yapmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 15 Temmuz Derneğinin kurulduğunu belirten Turunç, "Gazilerimizin birçoğunun sağlık problemi vardı. Öncelikle onların sağlığına kavuşması lazımdı. Bu konuda devletin ilgili kurumları, özellikle sağlık kurumları birinci derecede sorumluydu. Gazilerimiz ilk andan itibaren ilgili kurumlar tarafından hastanelere yönlendirildi. Bazılarının iyileşmesi aylarca sürdü. Halen tedavisi devam eden gazilerimiz var." diye konuştu.Turunç, darbe girişiminden sonra zamanının çoğunu sağlığına kavuşmak için hastanelerde geçiren, 6 yıl sonra geçen sene vefat eden gazi Mehmet Alpaslan gibi hayatını halen sağlıklı sürdüremeyen ve tedavileri devam eden gaziler olduğunu kaydetti. Dernek yönetiminin hem yasal çerçevede hem insani olarak 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına ve gazilere yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Turunç, "Asıl bu konudaki önderliği ve mihmandarlığı devletimizin ilgili kurumları yaptı. Onların istihdamıyla alakalı haklar verildi. Ekonomik olarak farklı imkanlar sağlandı. Devletin bütün kurumları her zaman şehit ailesinin yanında, gazilerin yanında. Biz ise bir sivil iradeyiz, sivil toplum kuruluşuyuz. Bizimle iletişimleri daha kolay oluyor." değerlendirmesini yaptı. Şehitlerin geride kalan eşleri ve çocuklarından bazılarının sağlığını kaybettiğini, psikolojik tedavi görmeye başladığını dile getiren Turunç, şöyle devam etti: "Şehitler bizim değerlerimize göre peygamberlikten sonra gelen bir makamı kazanıyor. 'Şehit manen kurtuldu, gitti.' diyoruz ama halen depresyonda yaşayan çocukları, eşi, anne ve babası bütün sıkıntılara, sağlık problemlerine rağmen hayatlarını sürdürüyor. Devletin ilgili kurumları olarak, milletimiz olarak, şehadetin ve gazinin ne olduğunu bilen insanlar olarak onlara daha çok sevgiyle, muhabbetle, güler yüzle, tebessümle yaklaşıyoruz. Sorunları varsa onlara daha çabuk el uzatmak, daha çözümcül olmak suretiyle toplumumuz onları üzmemeye, onların yaralarını sarmaya, gönül dünyalarını zedelememeye çalışıyor. Biz de dernek olarak bize ulaşanlara elimizden geleni yapıyoruz."İsmail Hakkı Turunç, "Millet hayatı pahasına bu devleti yıktırmadı, vatanı böldürtmedi, hayatları pahasına 252 şehidimiz, 2 bin 800'e yakın gazimiz binlerce sene unutulmayacak bir fedakarlık örneği ortaya koydular." dedi. Darbecilerin yargılandığı davalara ilişkin izlenimlerini aktaran Turunç, şu ifadeleri kullandı: "Katıldığım onlarca duruşmada bu hain darbecilerin, insanların üzerine kurşun sıkanların çoğunun yüzlerinde bir mahcubiyet görmedim. En çok da insanı kahreden o. İnsanda bir mahcubiyet olur. Mahkeme salonunda eğer mahkeme başkanı 'Susun, ciddi durun, konuşmayın.' diye zaman zaman ikaz etmese kendi aralarında şarkı, türkü söyleyecekler, kendi hain sloganlarını atacaklar. Tebessüm ediyorlar, gülüyorlar. Hiç utanmak yok. Orada sanki suçlu biziz gibi dinleyici, misafir koltuklarında otururken biz mahcubiyet, hüzün içerisinde duruyoruz. Kafamızda binlerce soru işareti, şehitlerimizi, gazilerimizi hatırlıyoruz. Onların hiçbir şeyi hatırladığı yok. Hepsi ezberlemişler, tekdüze bir cümleyle 'Biz masumuz, tahliyemizi istiyoruz' diyorlar."Tarihin hiçbir döneminde devletsiz kalmayan ve teşkilatçı bir yapısı olmasıyla bilinen Türk milletinin, 15 Temmuz akşamı FETÖ'cü cuntacılara karşı vermiş olduğu destansı rolde milli iradeden yana tavı alan STK'lar kritik bir rol oynadı. Milletin egemenliğinin bir avuç FETÖ'cü tarafından esir edilmeye çalışıldığı anlaşıldığı andan itibaren STK'lar harekete geçti ve onlarca STK, yüzbinlerce gönüllüsün meydanlara davet etti.Karanlık başlayan gecenin aydınlık bir şafakla doğmasında çok önemli bir rol üstlenen STK'lar, milletimizin, demokrasi sevgisini tüm dünyaya göstermesinde de başat bir görev üstlendi. Darbe girişiminin bastırılmasında sonra da gönüllüleriyle birlikte aylarca meydanları terk etmeyen STK'lar, milletin iradesinin üzerinde hiçbir yabancı gücün hüküm süremeyeceğini de göstermiş oldu.Demokratik düzenin olmazsa olmazları arasında yer alan STK'lar, 15 Temmuz gecesi ve akabindeki süreçte sadece ve sadece milletin yanında yer aldı. SABAH, Türkiye'nin demokrasi sınavını başarıyla geçmesinde öncü olan STK temsilcileriyle görüştü ve 15 Temmuz'un yıl dönümünde düşüncelerini sordu.O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu dik duruş ve milletimizin kararlılığı bizi bugünlere taşıdı.15 Temmuz milletimizin, vatanına ve hürriyetine canı pahasına sahip çıkacağını, demokrasinin teminatının yine bizzat "millet" olduğunu dünyaya gösterdiği büyük bir zaferdir.Bizler, 15 Temmuz gecesi, "Milletin gücünün üstünde bir güç tanımadım" diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alarak mücadelemizden vazgeçmedik. En büyük gücümüz olan birlik ve beraberliğimizi hiçbir güç tahakküm altına alamayacaktır."Türk halkının kahramanca direnişi, vatanseverliği ve inancıyla bir destan yazıldı. Darbecilerin karanlık planlarını boşa çıkaran bu cesur insanlar, milletimizin geleceğine umut ışığı olduğu gibi, geçmişte yapılan darbelere de gerçek darbeyi vurdu. Türk halkı ölümü göze alarak ve İstiklal Marşı'nı söyleyerek, ellerinde bayraklarla darbecilere meydan okudu.15 Temmuz'da hepimizin kahramanlık, duygu, acı, hüzün, gurur ve şükür dolu hikayesi var. O gece tarihin seyrini değiştiren bu milletin "Demokrasi ve Bağımsızlık" ideali hep yaşayacak.O gece kışlalarından halkın üzerine sürülmek üzere çıkan tanklar, ihanetin boyutlarının bu noktaya geleceğini hiçbir zaman düşünmeyen halkımızın dirayetinin altında tarihin kirli sayfalarına gönderilmiş, darbe girişimi milletimizin cansiperane mücadelesiyle püskürtülmüştür.Hain kalkışmanın yaşandığı saatlerde genel başkanımızın çağrısı ile tüm Kızılaycılar bulundukları il ve ilçelerde ortak geleceğimizi savunmak için alanlara çıktılar. Tıpkı Kurtuluş Savaşında milletimizin yanında yerimizi aldığımız gibi. Kızılay demek milletimizin gücü demek. Bu güç her durumda sonsuza kadar milletimizin yanında ve emrinde olacaktır."15 Temmuz gecesi milletimiz esaret altına alınma girişimine karşı kendini siper etti. Tüm boyutlarıyla hafızamızda kalan bir gece yaşadık. Büyük bir mücadele verildi ve Allah'ın yardımıyla, emperyalistlerin desteklediği güçler amaçlarına ulaşamadı."FETÖ terör örgütünün zarar vermediği kimse kalmadı. Çünkü her alanda kendi kurumlarının güçlü olmasını, hatta tek başına olmasını istiyorlardı.Biz dernek olarak 15 Temmuz gecesi, bütün personel ve gönüllülerimizle birlikte vatandaşlık görevi olarak direkt meydanlara çıktık.Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak düşen hain kalkışmanın yaşandığı o karanlık gecede, seçilmiş iradeyi korumak üzere; büyük bir şecaat ve kararlılıkla minarelerden verilen salâlar eşliğinde fevc fevc sokaklara dökülen yüce Türk halkının Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nü kutluyor, 15 Temmuz Şehitlerimiz ile birlikte tarih boyunca bu topraklar uğruna fedâ-yı cân eden tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz."Türkiye üzerine hesap yapanlar bilsinler ki, bu aziz millet var olduğu sürece hiçbir güç, vatanımızı parçalamayı, milletimizi bölmeyi, bayrağımızı indirmeyi, devletimizi yıkmayı, ezanlarımızı susturmayı asla başaramayacaktır.