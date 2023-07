15 Temmuz akşamı milletin iradesini ve devletin bekasını hainlere çiğnetmemek için canını vatan toprağına, kanını bayrağımıza katan kahramanlarımızı sonsuza kadar hatırlayacağız.Türk milleti, FETÖ'cü hainlerin darbe teşebbüsü karşısında bir an bile tereddüt etmedi ve tüm dünyaya büyük bir ders verdi. Aziz milletimizin her bir ferdi, şehitler kervanına katılan kahramanların manevi mirasına her zaman sahip çıkacak, şanlı 15 Temmuz direnişini unutmayacak ve unutturmayacak.