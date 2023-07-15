Türkiye’ye vefa borcumuz var

Darbe girişimi başladığı sırada Beşiktaş'ta meslektaşlarıyla sohbet ettiğini anlatan gazeteci Saslanbek İsaev, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı sokağa çıktığında yabancı olduğu için biraz tedirginlik yaşadığına dikkati çekerek, vatandaşların kendisine yaklaşımının çok olumlu olduğunu ve tedirginliğinin kısa sürede geçtiğini vurguladı. Türk halkıyla darbecilere karşı birlikte mücadele etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren İsaev, yaşadıklarını şu şekilde özetledi: "İlk şaşkınlığım sonradan kızgınlığa dönüştü. Halkla beraber darbe teşebbüsüne karşı çıkmak istiyordum ve bu ülkenin demokratik kazanımlarının bir günde alaşağı edilmesini kaldıramazdım. Artık eski Türkiye yok, Türk milleti neyi ve kimi istediğini çok iyi biliyor. Bu darbe Türk milletine yapılacak en büyük haksızlık ve yanlış olurdu. O yüzden sokaklardaydım. Geçmişte Türkiye'nin Çeçen halkına yaptığı yardımlar nedeniyle vefa borcum vardı onu ödemek için sokaklara çıktım. Ben o gün Türk milletinin yanında sokaklarda olduğum için kendimi mutlu hissettim."KAFKAS-DER Genel Başkanı Ali Viskhadzhiev ise "Türkiye'de yaşayan bütün Kafkas vatandaşlarının o gece ellerinden geleni yaptığını vurguladı. Darbecilere karşı sokaklara çıkan Çeçenlerden yaralananlar olduğunu kaydeden Viskhadzhiev, Türk halkını kardeşleri olarak gördükleri için darbe teşebbüsünü kendilerine karşı da yapılmış bir saldırı olarak değerlendirdiklerine dikkati çekti. Viskhadzhiev, sokağa çıkamayan yaşlı ve çocukların evlerde darbe teşebbüsünün bertarafı için dua ettiğini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "O gece bu milletin gerçek kahramanlık destanı yazdığını gördük. Biz Türkiye'yi, İslam'ın, ümmetin son kalesi ve mazlum coğrafyaların son umudu olarak biliyoruz. Arkadaşlarla o gece Türkiye için kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz ve Türk halkının yanında olacağız diye karar aldık." Sokaklara çıktıklarında vatandaşların kendilerine karşı çok olumlu bir dil kullandığına vurgu yapan Viskhadzhiev, "Çeçen bayraklarıyla sokaklardaydık bizi görenler sarılarak teşekkür ediyordu. Hazreti İbrahim gibi safımız belli olsun diye halkın yanında durduk." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.