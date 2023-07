“Vatan elden gidiyor, evde mi oturacağım!”

15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanını milletini ve bayrağını savunmak için sokağa çıkan Nene Hatunun kahraman torunlarından biri olan Türkan Türkmen Tekin, Esenler'de hainlerin üzerine sürdüğü tankın altına kalarak şehit düştü. İkisi kız 3 evladı o gece yetim kaldı. Berkay (28) annesi olmadan düğün yaptı. Buket annesi olmadan üniversiteye devam ediyor. Annesini kaybettiğinde daha 11 yaşında olan Sümeyye üniversite sınavlarına annesi olmadan girdi. "Onlara hem anne hem baba olmaya çalışıyorum" diyen Ramazan Tekin eşi ile son diyaloğunu SABAH'a anlattı. Tekin; "7 yıl geçti her saniyesi şuan gibi aklımda. Bana son sözü vatan elden gidiyor ne oturması cümlesi oldu" dedi.Ramazan Tekin; "Onun en büyük isteği evlatları okusun, bir meslekleri olsun, kimseye muhtaç olmasındı. Vatanını bayrağını çok seven bir kadındı. O gece küçük kızım evde uyurken önce abdest alıp 2 rekat namaz kıldık, sonra birlikte dışarı çıktık. Amacımız Cumhurbaşkanımızın geldiği havalimanına gitmekti. Ama olmadı. Bir tank öyle hızlı geldi ki üzerimize... 'Şarampole atla' dedim ama olmadı. Yolda hiç araç yoktu tank doğrudan bizim üzerimize sürdü. Eşim ezildi. Koştum kucağıma aldım, hemen bir araç geldi. Kimdir, nedir bilmem... Hastaneye götürdük ama hayatını kaybetti. Şehit olmadan önce abdest almıştı sanki şehitliğini hissetti." şeklinde konuştu.Biz hastanede yaşam mücadelesi verdikleri sırada FETÖ'cü hainlerin milletin üzerinde alçak uçuş yapmaya devam ettiklerini belirten Tekin; "Bu millet o gece hainlere geçit vermedi. Eşim vatanı, bayrağı için şehit oldu. Onu kaybettim, yarın aynı şey olsa yine gözümü kırpmadan çıkarım. Anasız, babasız yaşanır ama vatansız yaşanmaz." ifadelerini kulland Tekin; "Ciğerimizi yaktılar, 7 yıldır evlatlarımın hep bir yanı eksik. Allah o geceyi bir daha bu millette yaşatmasın. O gece yaşananlarda o geceyi bizler gibi yaşayanlar da hiç unutulmasın. Eşim benim son babalar günümde bana Ayyıldızlı tişört almıştı. Babalar Günü'mü hep kutlardı. Her Babalar Günü'nde içimi hüzün sarıyor." şeklinde konuştu.Şehit Türkan Türkmen Tekin'in ismi verildiği okul ve caddelerde yaşatılıyor. Ardahan, Konya Beyşehir ve Malatya Doğanyol'da, İstanbul Esenler'de İmam Hatip Lisesine, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin kız yurduna, Manisa ve Samsun'da anaokuluna şehidin adı verildi. Sarıyer'de ve Ardahan'da birer cadde, Esenler'de bir park da şehidin adını taşıyor. Son olarak Ardahan'ın bir köyünde şehidin adına imamevi yaptırıldığı öğrenildi.