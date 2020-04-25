Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ordu Haberleri Ziyaretler yaşlılara moral veriyor

Ziyaretler yaşlılara moral veriyor

’nun Kabadüz ilçesinde belediye çalışanları salgın nedeniyle evinden çıkamayan yaşlıları günlük ziyaret ederek moral veriyor.İlçenin mahallerinde düzenli olarak dolaşan belediyenin zabıta ekipleri yaşlılarla hem bir ihtiyacı olup olmadığını öğreniyor, hem de kısa süreli keyifli sohbet ediyor.Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşları ekiplerin ziyaret ettiğini söyledi.Ziyaretlerin herkese büyük moral verdiğini dile getiren Başkan Kaya, 'Yaşlılarımız ve tüm vatandaşlarımız bizler için çok değerliler. Salgın nedeniyle bir süredir evde kalan vatandaşlarımızın her şartta yanındayız. Gerçekleşen ziyaretler

Giriş Tarihi: 25.4.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 10:30 ABONE OL
Ziyaretler yaşlılara moral veriyor
Ordu’nun Kabadüz ilçesinde belediye çalışanları salgın nedeniyle evinden çıkamayan yaşlıları günlük ziyaret ederek moral veriyor.
İlçenin mahallerinde düzenli olarak dolaşan belediyenin zabıta ekipleri yaşlılarla hem bir ihtiyacı olup olmadığını öğreniyor, hem de kısa süreli keyifli sohbet ediyor.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşları ekiplerin ziyaret ettiğini söyledi.
Ziyaretlerin herkese büyük moral verdiğini dile getiren Başkan Kaya, "Yaşlılarımız ve tüm vatandaşlarımız bizler için çok değerliler. Salgın nedeniyle bir süredir evde kalan vatandaşlarımızın her şartta yanındayız. Gerçekleşen ziyaretler herkese büyük moral veriyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ziyaretler yaşlılara moral veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA