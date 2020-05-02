Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ordu Haberleri Ordu’da isme göre fidan dikiliyor

’da isme göre fidan dikiliyor

Giriş Tarihi: 2.5.2020 09:30 ABONE OL
Ordu’da isme göre fidan dikiliyor
Ordu’da ilçe ve mahalleler isimleriyle özgü fidanlarla buluşturuluyor. Altınordu ilçesinde Kirazlimanı Mahallesi’ne kiraz fidanları dikimi yapılırken Gülyalı ilçesinde ise gül fidanları toprakla buluştu.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ismi ile müsemma her yere ismine uygun bitki dikimi yapmaya başladıklarını, bu anlamda birçok mahalle ve ilçeye fidanları toprak ile buluşturduklarını belirtti.
Güler, “Daha önce Gülyalı ilçesi Kestane Mahallemize kestane fidanı diktik. Kirazlimanı Mahallemize kiraz fidanı dikimi gerçekleştirmiştik. Şimdi de Gülyalı ilçemizde gül fidanlarını toprak ile buluşturduk. Bu projemizi daha fazla yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz bu çalışmayı 19 ilçemiz ve mahallelerimizde hayata geçireceğiz. Şunun da altını çizmekte büyük fayda var. Dikimini yaptığımız fidanlarımız Büyükşehir Belediyemiz tarafından kendi seralarımızda yetiştiriliyor” dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu’da isme göre fidan dikiliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA