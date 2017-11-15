Ferrari’den FXX-K Evo sürprizi

Ferrari, sınırlı sayıda üretilecek ve özel seri olarak satışa sunulacak FXX-K Evo'nun örtüsünü İtalya'daki Mugello pistinde düzenlediği Dünya Finali etkinliğinde kaldırdı. Ferrari FXX-K Evo, markanın yenilikçi ve üstün performanslı araçlar geliştirmek için uyguladığı araştırma ve geliştirme programının bir parçası olarak 2005 yılında başlattığı XX programının gelmiş olduğu en son noktayı gözler önüne seriyor. FXX Evo ve 599 XX Evo'nun izinden giden FXX-K Evo, aynı zamanda mevcut XX otomobilleri için bir yükseltme paketi olarak da satışa sunulacak.