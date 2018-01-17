Toyota'nın hibrit satışları 11 milyonu aştı

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, kendi kendini şarj eden ve harici şarj ihtiyacı duymayan hibrit teknolojisini yakın ve orta vadede çözüm olarak gören şirket, bu teknoloji ile yüksek sürüş konforu ve düşük yakıt tüketiminin yanı sıra çevreye ve insan sağlığına verdiği önemi sürdürüyor.



Toyota'nın 2017 yılında Avrupa pazarındaki hibrit satışları bir önceki yıla göre yüzde 38 artarak 406 bin adet oldu. Toyota'nın Avrupa'daki 1 milyon 1 bin 700 adetlik toplam araç satışı içindeki hibrit otomobillerin payı da yüzde 41'e yükseldi. Böylece Toyota, ilk seri üretim hibrit aracını sunduğu 1997 yılından bu yana hibrit araç satışlarında 11 milyon 211 bin 115 adete ulaştı.