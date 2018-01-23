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'nın elektrikli tırı '' yolda görüntülendi

 , Kaliforniya sokaklarını arşınlamaya başladı. Kamyon ilk sokak sürüş denemesinde meraklı gözlerin markajına alındı.

Giriş Tarihi: 23.1.2018 12:04 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 12:39
Tesla'nın elektrikli tırı 'Semi' yolda görüntülendi

, şirketin Kaliforniya'daki merkezinden çok da uzakta olmayan bir sokakta seyir halinde görüldü. Hemen telefonuna davranan yayalar, 17 Ocak tarihinde kamyonun 7 saniyelik de olsa videosunu kaydedebildi.

Elon Musk, Semi'nin üretimine 2019'a kadar başlanmayacağını açıklamıştı. Bu nedenle yollarda görülen modelin yalnızca bir protototip olması muhtemel.

Tesla Semi yolda böyle görüntülendi!

Tam şarjla 800 km yol kat edebilen Semi, 30 dakika şarjla 600 km civarı yol kat edebiliyor. yük taşımadığında 0'dan 100 km/sa hıza yalnızca 5 saniyede çıkıyor. Arkasında yük taşıdığında ise bu hıza ulaşması 20 saniye sürüyor.

Pepsi, UPS, Walmart ve Anheuser-Busch gibi ünlü firmalar, lojistik operasyonlarında kullanmak için Tesla'dan Semi sipariş ettiler. Tesla Semi 150.000 dolardan başlayan fiyatlarla saıtlacak.

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Tesla'nın elektrikli tırı 'Semi' yolda görüntülendi
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