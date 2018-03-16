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Yeni Toyota RAV4’ten ilk ipucu

Toyota, yeni nesil RAV4’ü bir teaser görseliyle 2018 New York Otomobil Fuarı’nda tanıtacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 16.3.2018 06:49 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 06:50
Yeni Toyota RAV4’ten ilk ipucu

Cenevre Otomobil Fuarı bittikten sonra otomotiv dünyasının tüm gözleri New York Otomobil Fuarı'na çevrildi.

Bazı markaların yavaş yavaş bu fuarda tanıtacağı modelleri duyurmasının ardından Toyota da yeni RAV4'ün ilk sinyalini verdi.



New York'ta tanıtacağını duyurduğu yeni RAV4'ün paylaşılan görselinden otomobilin detayları pek belli olmasa da RAV4 şu ana kadar Japon markanın özellikle Kuzey Amerika pazarındaki en büyük kozlarından biri durumunda.

Geçen ay, yalnızca ABD'de 30,000 adetlik satış rakamına ulaşan RAV4'ün yeni neslinden de beklenti büyük.

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Yeni Toyota RAV4’ten ilk ipucu
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