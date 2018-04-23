Hindistan Almanya’yı yakaladı

Küresel otomobil satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.8 artttı. VDA'nın (Almanya
Otomotiv Sanayi Derneği) dünyanın en büyük yedi otomobil pazarı
ndan derlediği verilere göre ocak-mart aylarında 17 milyon 455 bin 800 adet otomobil satıldı. 2017'nin aynı döneminde küresel otomobil satışları 16 bin 975 adet olarak gerçekleşmişti. Otomobil dünyasındaki en önemli gelişme Hindistan
pazarında yaşandı. Hindistan'da otomobil satışları Mart 2018'de yüzde 6.4 artışla 300 bin 700 adede yükseldi. Hindistan, ocak ve şubat aylarında Almanya'yı solladı. İlk çeyrek
toplamında ise Almanya'dan 20 bin adet daha az otomobil sattı. Ocak-mart aylarında Hindistan otomobil pazarı yüzde 7.2 büyüdü. Toplam 861 bin 500 adet otomobil satıldı. EN BÜYÜK PAZAR ÇİN
İlk çeyrekte dünyanın en büyük pazarı yine Çin
oldu. Çin'de satışlar yüzde 3.7 artışla 5 milyon 994 bin 100 adede çıktı. AB
ve EFTA ülkelerinin yer aldığı Avrupa pazarında satışlar yüzde 0.6 gibi düşük seviyede artarak 4 milyon 282 bin 100 adet olarak gerçekleşti. Mart 2018'de Avrupa'da otomobil satışları yüzde 5.2 gerileyerek 1 milyon 837 bin adet oldu. ABD'de satışlar yüzde 2.1 artışla 4 milyon 93 bin 100 adede çıktı. Ocak ve şubattaki zayıf satışlara göre marttaki artış yüzde 6.4 seviyesinde gerçekleşti. Binek oto satışları yüzde 9, pick-up'lar ve SUV satışları yüzde 16 arttı. JAPONYA'DA PAZAR DARALIYOR
Mart
2018 ve ilk çeyrekte en hızlı büyüyen pazar Rusya
oldu. Ocak-mart döneminde satışlar yüzde 21.7 artışla 392 bin 900 adede çıktı. Martta satışlar yüzde 13.9 artışla, 157 bin 300 adet oldu. Rusya 13 aydır büyümesini sürdürüyor. Dünyadaki önemli otomobil pazarlarından biri olan Japonya
'da işler yolunda gitmiyor. Yeni otomobil satışları yüzde 3.6 düşüşle 562 bin 500 adede indi. İlk üç aydaki toplam satışlar ise yüzde 2.7 azalarak 1 milyon 303 bin 900 adet oldu.