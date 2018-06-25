Otonom araçlar için 50 milyar euro harcandı

SON beş yılda otonom araçlar için 50 milyar euroluk yatırım yapıldı. Sadece otomotiv
firmaları değil, ülkeler de otonom araçlar için yatırım yapıyor. 2020'den itibaren yollara çıkmaya başlayacak otonom araçlar için altyapı çalışmaları devam ediyor. KPMG'nin 'Otonom Araçlara Hazırlık Endeksi', küresel ekonomiye yön veren ve otomotivde küresel markalar çıkaran 20 ülkenin otonom araç dünyasına ne kadar hazır olduğunu inceledi. Endeks, ülkelerdeki otonom araç devrini başlatacak 'politika ve mevzuat', 'teknoloji ve inovasyon', 'altyapı', 'tüketici kabulü' kriterleri dikkate alınarak hazırlandı. Endeksin ilk beşinde Hollanda
, Singapur, ABD, İsveç ve Birleşik Krallık
bulunurken, Almanya 6'ncı sırada yer alıyor. Japonya ise hazırlık derecesinde 11'inci sırayı alabilmiş, Birleşik Arap Emirlikleri ise 8'inci sırayla ilk 10'da. 20 ülkenin değerlendirildiği endeksin son üçünde Rusya, Meksika ve Hindistan bulunuyor. HOLLANDA BIRINCI
Hollanda'daki iyi yollar, yüksek sayıda şarj istasyonu ve yüksek kaliteli kablosuz ağ bağlantı altyapısı açısından ülkenin birinciliğe oturmasını sağlıyor. Hollanda'da otonom araçlarla ilgili yasal düzenlemeler konusunda devlet maksimum destek veriyor. Ülkede hâlen oldukça yaygın olan elektrikli araç kullanımı, otonom sürüşe geçiş sürecine Hollanda halkını hazırlar nitelikte. Birinciliği küçük farkla Hollanda'ya kaptıran Singapur ise yasal düzenlemeler ve tüketici kabulü başlıklarında açık ara önde.