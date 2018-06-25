Volkswagen düğmeye bastı!

Çinli FAW ile Volkswagen ortaklığı, yılda 300 bin araç üretimi ile dünyanın en büyük otomotiv fabrikalarından biri olan Foshan Plant'ın kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Devasa fabrikanın kapasitesi yakın zamanda ikiye katlanacak. Fabrikadaki yeni kapasite, Volkswagen'in elektrikli otomobil üretme çalışmalarını hızlandırmak için kullanılacak.

Öte yandan Çin'de SUV talebinin artması nedeniyle artırılan kapasite aynı zamanda yeni SUV tipi araç üretimlerinde de kullanılacak. Şirketten yapılan açıklamada, VW ve Audi'nin en yeni elektrikli modellerinin Foshan fabrikasında üretileceği ve bu fabrikanın şirketin elektrikli araç stratejisinde çok önemli bir rol oynayacağı ifade edildi.

Çin'deki düzenlemeler birçok yabancı otomobil üreticisini ülkedeki elektrikli araç üretimi için büyük yatırımlar yapmaya zorluyor. Elektrikli araçlar için Çin'de önemli yatırım kararı alan firmalardan biri olan Volkswagen, geçtiğimiz yıl yılda 100 bin adet elektrikli araç üreteceğini açıklamıştı.

YILDA 1 MİLYON ADET

Volkswagen Group China CEO'su Prof. Dr. Jochem Heizmann, Günney Çin'deki bu mega fabrikaya yapılacak yatırımla Çin'i elektriklendirme sözünü tutacaklarını belirterek, "Foshan fabrikası Çin'deki elektikli stratejimizin önemli bir dönüm noktası olacak" dedi.

Volkswagen 2025 yılına kadar dünya genelinde yılda 1 milyon adetlik elektrikli araç üretimine ulaşmayı planlıyor.