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'den uçak taksi geliyor

ve ’nin ortak projesi uçan taksi için test sürüşlerine başlanacağı açıklandı. Otonom Uçan Taksi projesi olan "Pop.Up Next" Alman hükümetinin de onayını aldı. İşte 10 yıl içerisinde faaliyete başlayacak hakkında tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 29.6.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 11:14
Audi'den uçak taksi geliyor

firması geçen sene bu zamanlarda Vahana isimli bir otonom uçan taksi geliştirdiğini bildirmişti. Şirket Alman otomobil üreticisi 'yi de projesine dahil ettiğini açıklamış ve projenin adını "Pop.Up Next" olarak sunmuştu.

ANLAŞMAYA VARILDI

Gelişen bilgiler doğrultusunda, Audi ve Airbus iş birliğinde, Alman hükümeti ile uçan otomobillerin test sürüşleri için anlaşmaya varıldı. Alman hükümeti, Audi'nin Ingolstadt kentindeki uçan taksi testleri için bir mektup imzaladı.

İlk kez, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Audi uçan arabaları hakkında Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer şöyle konuştu: "Uçan taksiler günümüzde ihtiyaç duyulur hale geldi. Şimdi yeni bir döneme başlıyoruz. Uzun süren çalışmalarımızın sonuçları ortada."

Araçlar iki kişilik ve yüksek bir tasarım eserini ortaya koyuyor. Uber de ile ortak bir şirket kurduğunu ve uçan taksilere yatırım yaptığını açıklamıştı. Yetkililer 5 ila 10 sene içerisinde uçan taksileri kullanıma sunacağını açıkladı. (Milliyet)

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Audi'den uçak taksi geliyor
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