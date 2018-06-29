Audi'den uçak taksi geliyor

Airbus firması geçen sene bu zamanlarda Vahana isimli bir otonom uçan taksi geliştirdiğini bildirmişti. Şirket Alman otomobil üreticisi Audi'yi de projesine dahil ettiğini açıklamış ve projenin adını "Pop.Up Next" olarak sunmuştu.

ANLAŞMAYA VARILDI

Gelişen bilgiler doğrultusunda, Audi ve Airbus iş birliğinde, Alman hükümeti ile uçan otomobillerin test sürüşleri için anlaşmaya varıldı. Alman hükümeti, Audi'nin Ingolstadt kentindeki uçan taksi testleri için bir mektup imzaladı.

İlk kez, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Audi uçan arabaları hakkında Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer şöyle konuştu: "Uçan taksiler günümüzde ihtiyaç duyulur hale geldi. Şimdi yeni bir döneme başlıyoruz. Uzun süren çalışmalarımızın sonuçları ortada."

Araçlar iki kişilik ve yüksek bir tasarım eserini ortaya koyuyor. Uber de NASA ile ortak bir şirket kurduğunu ve uçan taksilere yatırım yaptığını açıklamıştı. Yetkililer 5 ila 10 sene içerisinde uçan taksileri kullanıma sunacağını açıkladı. (Milliyet)