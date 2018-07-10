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'dan itirafı

, 'daki fabrikalarında egzoz testlerinde usulsüzlük yapıldığını kabul etti.

AA Otomobil Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 16:17
Nissan'dan emisyon itirafı

Kyodo'nun haberine göre, otomobil şirketi, 5 fabrikada araçların ları veya kilometre performansıyla ilgili verinin yeniden yazıldığının ya da testlerin uygun olmayan koşullarda yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.

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Usulsüzlüğün toplam bin 171 aracı etkilediği, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yapılacağı ve gelecekte benzer bir durumla karşılaşılmaması için gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

'ın geçen sene araçları test etmek için yıllarca sertifikasız işçi çalıştırdığı ortaya çıkmış, şirket iç pazardaki bir milyonu aşkın aracını geri çekmek zorunda kalmıştı.

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Nissan'dan emisyon itirafı
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