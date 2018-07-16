SUV çılgınlığının son kurbanı

SUV
araçlar, tüm dünyada tüketici tercihleri değiştirdi. Düne kadar çok talep gören sedan ve hatchback gibi kasa tiplerinin satışları düştü. SUV'lar karşısında kan kaybeden kasa tiplerine şimdi de Stationwagon'lar (SW) eklendi.
JATO verilerine göre SW'lerin 2002'lerde yüzde 6 civarındaki global pazar payı yarı yarıya düştü. 2017'de toplam 2.5 milyon adet SW satılırken, SW'lerin pazar payı yüzde 3.1'e indi.
SW'ler en çok dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'de kan kaybetti. Büyüyen Çin pazarında satışları artmasına rağmen, SW'lerın 15 yıl önce yüzde 2'nin üzerinde olan pazar payları yüzde 0.9'a kadar geriledi. EN BÜYÜK PAZAR AVRUPA
Amerikalı tüketicilerin SW otomobillere olan talebi devam ediyor. Bu yüzden pazar payında büyük bir düşüş yaşanmıyor. 2017 itibariyle SW modellerin pazar payı yüzde 1.4 civarında gerçekleşti. 2002'de SW'lerin pazar payı aynı seviyedeydi.
SW otomobillerin en büyük pazarı Avrupa
… Dünyadaki her 100 SW'dan 72'si Avrupa'da satılıyor. Buna rağmen, Avrupa'da SUV çılgınlığından etkilendi. Küçük de olsa düşüş yaşandı. SW'lerin 2002'de yaklaşık yüzde 13 olan pazar payı yüzde 11.5'e geriledi.
Avrupa'da en çok SW'nin satıldığı ülkelerin başında Almanya
geliyor. Avrupa'da trafiğe çıkan SW'lerin yüzde 37'si Almanya'da satılıyor. Almanya'yı yüzde 12 ile İskandinav ülkeleri izliyor. Almanya ve İskandivan ülkeleri, SUV istilasına direniyor.