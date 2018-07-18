Porsche Taycan'ın ilk test sürüşü gerçekleşti

Porsche'nin yeni elektrikli aracı Taycan'ın Nürburgring Pisti'nde hız testi yapıldı. Şirket, 6 milyar euro yatırımla geliştirme kararı aldığı elektrikli otomobili Mission E'nin Türkçe bir isimle çıkacağını duyurmuştu.

600 BEYGİR GÜCÜNDE

2020 yılında yollara çıkması beklenen Taycan, 600 beygir gücünde olacak. 500 kilometrelik bir menzile sahip olduğu iddia edilen otomobil, 15 dakika içinde tam olarak şarj edilebilecek.

0'dan 100 kilometreye 3.5 saniyede çıkabileceği iddia edilen Taycan'ın 800 voltluk bir sisteme sahip olması bekleniyor. Bu sayede 350 kW'a kadar şarj edilebilecek olan araç, sadece 15 dakikada %80 şarj dolumuna ulaşacak. Büyük bir sürpriz olmazsa Porsche Taycan, 2019'un sonlarında piyasaya çıkacak. (Milliyet)