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'ın ilk test sürüşü gerçekleşti

'ın test sürüşleri 'nın 'nde gerçekleştirildi. Taycan'ın Tesla Model S'i geçerek dünyanın en seri aracı olacağı söyleniyor.

Giriş Tarihi: 18.7.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 11:44
Porsche Taycan'ın ilk test sürüşü gerçekleşti

'nin yeni elektrikli aracı Taycan'ın 'nde hız testi yapıldı. Şirket, 6 milyar euro yatırımla geliştirme kararı aldığı elektrikli otomobili Mission E'nin Türkçe bir isimle çıkacağını duyurmuştu.

600 BEYGİR GÜCÜNDE

2020 yılında yollara çıkması beklenen Taycan, 600 beygir gücünde olacak. 500 kilometrelik bir menzile sahip olduğu iddia edilen otomobil, 15 dakika içinde tam olarak şarj edilebilecek.

0'dan 100 kilometreye 3.5 saniyede çıkabileceği iddia edilen Taycan'ın 800 voltluk bir sisteme sahip olması bekleniyor. Bu sayede 350 kW'a kadar şarj edilebilecek olan araç, sadece 15 dakikada %80 şarj dolumuna ulaşacak. Büyük bir sürpriz olmazsa , 2019'un sonlarında piyasaya çıkacak. (Milliyet)

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Porsche Taycan'ın ilk test sürüşü gerçekleşti
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