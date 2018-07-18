Rolls-Royce uçak motorundan motosiklet yaptı

Son yıllarda tıpkı otomobiller gibi motosikletlerde de büyük bir değişim söz konusu. Elektrikli motora ve birbirinden yaratıcı tasarımlara sahip motosiklet modellerini görmeye alıştığımızı söylemek mümkün. Fakat TMC Dumont adındaki bu özel yapım motosiklet görenleri hayrete düşürüyor. Zira büyük ve göbeksiz tekerleklerin yanı sıra ortadaki devasa motor hayli ilgi çekici görünüyor.

UÇAK MOTORLU MOTOSİKLET

Görenlerin dönüp bir daha baktığı bu ilginç motosiklet, adını havacılığın Brezilyalı efsanesi Alberto Santos-Dumont'dan alıyor. Projenin arkasında duran isim ise Brezilyalı eski Formula One sürücüsü Tarso Marques. TMC Dumont'un kalbinde, Rolls-Royce imzalı dev bir bir uçak motoru bulunuyor.

60'lı yıllardan kalma bir uçaktan sökülerek yeniden hayat bulan bu motor 300 beygir güç üretiyor. Fazlasıyla ilgi çekici olan bu özelliği ön ve arkada yer alan 36 inçlik göbeksiz tekerlekler destekliyor. Her ne kadar günlük kullanıma uygun olmadığı görülse de, bu durum TMC Dumont'un sokaklardaki tüm dikkati üzerine çekmesine engel olmuyor.