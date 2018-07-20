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'dan kritik karar!

otomotiv şirketi en çok satan modelinin imalatını, 'nin 'den yapılan ithalata getirdiği yeni gümrük vergilerinden kaçınmak için 'ya taşıyacak.

Giriş Tarihi: 20.7.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 12:01
Volvo'dan kritik karar!

CEO Hakan Samuelsson bugün Reuters ile yaptığı söyleşide, Amerikan pazarı i üretilen model araçların yeni vergilere maruz kalmaması için 'da imal edileceğini söyledi. Samuelsson ayrıca, 'nun ikinci yarıdaki işletme kârının yüzde 29 artış gösterdiğini belirtti.

ÇİN'DE DİĞER PAZARLAR İÇİN ÜRETİM OLACAK

Çinli Geely ile ortak olan Volvo halen kompakt XC60 modelini Avrupalı alıcılar için 'te, Çin ve dahil diğer pazarlar için ise Çin'de üretiyor. S

amuelsson, "Burada yer değiştirip, ABD için ürettiğimiz XC60'ları Avrupa'daki fabrikamızdan alacağız. Çin'de ise diğer pazarlar için araç üretilecek" dedi. Çin üretimi olup daha önceden ABD'ye gönderilmiş olan XC60'lar Avrupa ve başka pazarlara aktarılacak. (Habertürk)

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Volvo'dan kritik karar!
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