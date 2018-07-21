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Edition duyuruldu

2019 model Hyundai Edition'ı duyurdu. Iron Man Edition, mat bir rengi yanında , Iron Man kırmızısı tasarım detaylarına sahip.

Giriş Tarihi: 21.7.2018 16:23
2019 Hyundai Kona Iron Man Edition duyuruldu

Uluslararası çizgi roman fuarı 2018 Comic-Con International: San Diego öncesi 2019 model Hyundai Edition'ı duyurdu. Sisler, tampon, aynalar jantlar ve diğer yerlerde Iron Man kırmızısı çizgiler dikkat çekiyor. Ayrıca aracın arka kapısında Stark Industries logosu, üstünde ise gümüş renkli Iron Man logosu bulunuyor.

İç kısımda da Iron Man imzaları yer alıyor. Gösterge paneli Tony Stark'ın imzasını taşıyor, vites topuzu Iron Man'a özgüd, HUD ve orta konsol Iron Man grafiklerini almış. Koltuklar da film işe özelleştirilebilir.

Iron Man Edition'ın sınırlı sayısa üretilecek ve sevkiyat Aralık 2018'de başlayacak.(Milliyet)

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2019 Hyundai Kona Iron Man Edition duyuruldu
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