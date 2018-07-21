2019 Hyundai Kona Iron Man Edition duyuruldu

Uluslararası çizgi roman fuarı 2018 Comic-Con International: San Diego öncesi Hyundai 2019 model Hyundai Kona Iron Man Edition'ı duyurdu. Sisler, tampon, aynalar jantlar ve diğer yerlerde Iron Man kırmızısı çizgiler dikkat çekiyor. Ayrıca aracın arka kapısında Stark Industries logosu, üstünde ise gümüş renkli Iron Man logosu bulunuyor.

İç kısımda da Iron Man imzaları yer alıyor. Gösterge paneli Tony Stark'ın imzasını taşıyor, vites topuzu Iron Man'a özgüd, HUD ve orta konsol Iron Man grafiklerini almış. Koltuklar da film işe özelleştirilebilir.

2019 Hyundai Kona Iron Man Edition'ın sınırlı sayısa üretilecek ve sevkiyat Aralık 2018'de başlayacak.(Milliyet)