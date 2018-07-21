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Volvo 'tan 5 yıldız aldı

'ın , testlerinde beş yıldız ve en iyi dereceyi aldı. Yolda bisikletliyi algılayan otonom acil durum frenleme ve şerit takip sistemleri gibi yeni ve daha zorlayıcı güvenlik teknolojisi kıstasları getirilen 2018 Euro NCAP testi, şimdiye kadar hazırlanan en zor testler arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 21.7.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 10:47
Volvo XC40 2018 Euro NCAP'tan 5 yıldız aldı

Volvo , testlerinde beş yıldız ve en iyi dereceyi almayı başardı. Habertürk'ten Hakan Özenen'in haberine göre, test edilmiş ve bugün piyasada bulunan tüm Volvo otomobilleri, kendi kategorilerinde Euro NCAP değerlendirmesinde beş yıldız alma başarısını gösterdi. Volvo'nun XC60 modeli geçen sene, Euro NCAP 2017 Best in Class güvenlik ödüllerinde 2017 yılının en iyi güvenlik performansı gösteren otomobili ve en iyi büyük off-road otomobili seçilmişti.

XC90 aynı başarıyı 2015 yılında sergilemişti. Geçtiğimiz mart ayında Avrupa'da 2018 yılının otomobili seçilen XC40, bu ödülü kazanan ilk Volvo modeli olurken, o tarihten beri Volvo'nun en çok satan otomobillerinden biri oldu. Mayıs ayında şirket, bu modele karşı artan talebi karşılamak i Avrupa ve Çin'deki üretim tesislerinde üretim hacmini artıracağını duyurdu.

DÜNYA ÇAPINDA SATIŞLARI YÜZDE 7 ARTTI

Volvo Car Group'un 2017 mali yılında, 14 milyar 61 milyon (2016 yılında 11 milyar 14 milyon İsveç Kronu) değerinde operasyon kârına ulaştı. Sonraki dönemde şirketin geliri 210 milyar 912 milyon İsveç Kronuna ulaştı (2016 yılında 180 milyar 902 milyon İsveç Kronu). Global satışlar 2017 yılı süresince, önceki seneye kıyasla yüzde 7.0 artış göstererek 571 bin 577 araçlık rekor bir seviyeye yükseldi. Bu tablo, 'ın son yıllardaki finans ve operasyonlarının kapsamlı dönüşümünün, şirketi bir sonraki büyüme fazına hazırladığını gösteriyor.

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Volvo XC40 2018 Euro NCAP'tan 5 yıldız aldı
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