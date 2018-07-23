Detroit Otomobil Fuarı'nın tarihi değişti!

Son gelişmelere göre organizasyon 2020 yılından itibaren 8 Haziran'da başlayacak. Etkinliğin organizatörü Detroit Auto Dealers Association, etkinliği sadece ziyaretçiler için değil, aynı zamanda otomobil üreticileri için de daha iyi hale getirmek istiyor. 2020'den itibaren fuarın soğuk Ocak ayından, daha sıcak bir Haziran'a taşınmasına karar verildi. Bunun arkasındaki en önemli neden ise her geçen gün otomobil teknolojilerine yoğunlaşan CES fuarıyla çakışma yaşanmasını engellemek.

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ KENDİ ÖZEL ETKİNLİKLERİNİ DÜZENLİYOR

Detroit Otomobil Fuarı'nın arkasındaki isimler, otomobil üreticilerinin araç tanıtımları için kendi özel etkinliklerini oluşturduğunu ve geleneksel otomobil fuarlarından uzaklaştığının farkındalar. Bu nedenle gösterinin daha cazip hale gelmesi için yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

Gösteriyi Haziran ayına taşımak, Goodwood Hız Festivali'ne benzer bir şekilde dinamik araç tanıtımlarının da yapılabileceği açık hava etkinliklerinin de organize edilebilmesini sağlayacak. Aynı zamanda off-road müsabakaları ve otonom sürüş deneyimleri gibi faaliyetler de yapılacak.

Bu arada yukarıda da belirttiğimiz gibi bu tarih değişimi 2020 yılından sonra yapılacak; yani önümüzdeki Detroit fuarı yine aynı ayda yapılacak. BMW, Audi ve Mercedes-Benz'in yanı sıra Volvo, Mini, Jaguar, Land Rover, Maserati ve Ferrari gibi önemli otomobil firmaları etkinliği es geçeceğini duyurmuştu. (Motor 1 TR)