Marchionne sağlık nedeniyle erken ayrıldı

FIAT Chrysler CEO'su Sergio Marchionne
'nin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine, yerine grup bünyesindeki Jeep markasının başındaki Mike Manley getirildi. Fiat Chrysler'den yapılan açıklamada, Marchionne'nin geçirdiği bir ameliyat sonrasında sağlık durumunun beklenmedik 'komplikasyonlar' nedeniyle ağırlaştığı belirtildi. Akciğer kanseri olduğu söylenen Marchionne'nin görevine dönmesinin mümkün olmadığı ifade ediliyor.
66 yaşındaki Marchionne, geçen hafta İsviçre'de geçirdiği ameliyat nedeniyle Tofaş'ın 50'nci yıl kutlamalarına katılamamıştı. Efsane CEO Marchionne'nin 2019'da emekli olması bekleniyordu.