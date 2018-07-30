Honda Civic Type R rekora doymuyor

Honda Civic
Type R, Type R Challenge 2018 kapsamında çıktığı pistlerde pist rekoru kırmaya devam ediyor. Serinin ilk ayağı olarak Magny-Cours GP'de pist rekorunu kıran Honda Civic Type R, ardından Belçika'nın efsanevi Spa-Franchorchamps pistinde ve devamında ise İngiltere'nin ünlü Silverstone pistinde seri üretim önden çekişli hatchback sınıfında en iyi tur zamanına imza atmıştı.
Honda Civic Type R son olarak Portekiz'in ünlü Estoril pistinde 2 dakika 01.84 saniye ile sınıfının en iyi tur zamanına imza atarak rekor kırdı.