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Type R rekora doymuyor

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Honda Civic Type R rekora doymuyor
Type R, Type R Challenge 2018 kapsamında çıktığı pistlerde pist rekoru kırmaya devam ediyor. Serinin ilk ayağı olarak Magny-Cours GP'de pist rekorunu kıran Honda Civic Type R, ardından Belçika'nın efsanevi Spa-Franchorchamps pistinde ve devamında ise İngiltere'nin ünlü Silverstone pistinde seri üretim önden çekişli hatchback sınıfında en iyi tur zamanına imza atmıştı.
Honda Civic Type R son olarak Portekiz'in ünlü Estoril pistinde 2 dakika 01.84 saniye ile sınıfının en iyi tur zamanına imza atarak rekor kırdı.
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Honda Civic Type R rekora doymuyor
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