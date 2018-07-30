Yeni Porsche Macan Çin’de ortaya çıktı

Porsche Macan
'ın yeni nesli Şanghay Otomobil Fuarı'nda sahneye çıktı. Yeni Macan, tam bağlanabilirlik, yeni tasarım dili ve genişletilmiş donanım özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. İlk tanıtıldığı 2014'ten bu yana 350 bin adetten fazla satan Macan'ın en büyük pazarı Çin. Porcshe'nin sportif amiral gemisi konumundaki Macan, Çin'de 100 bin adedin üzerinde satıldı. Üç boyutlu LED şerit arka farlarıyla yeni Macan, Porsche'nin tasarım DNA'sını taşıyor. LED teknolojisi ise ön farlarda standart olarak sunuluyor.