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2019 'nin tasarımı sızıntı patent görselleriyle ortaya çıktı

dünyasında uzun zamandan beridir hakkında söylentiler var. Farklı kaynaklar tarafından araçla ilgili çeşitli raporlar yayınlanmış, tasarımı ve motor gücü hakkında bazı detaylar ileri sürülmüştü. Nihayet 2019 model 'nin tasarımını ortaya koyan görseller sızdı.

Giriş Tarihi: 2.8.2018 17:23 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 17:29
2019 BMW X7'nin tasarımı sızıntı patent görselleriyle ortaya çıktı

Konsept ve prototipleri gördük ve şimdi sıra 'nin üretim versiyonuna geldi. Motor 1 TR'nin haberine göre Motor 1 'da çalışan gazeteciler, 'na yapılan patent başvurusunu ortaya çıkararak yeni X7'nin görüntülerini ele geçirmeyi başardı. BMW'nin Mercedes GLS'ye cevabı olarak görülebilecek olan otomobil, konsept versiyonuna sadık kalmış. Makyajlı 7 Serisi'nde de gördüğümüz devasa ön ızgara, X7'de de kendine yer bulmuş. Aracın ön farları ise geçtiğimiz yıl Frankfurt Otomobil Fuarı'nda gördüğümüz Concept X7 iPerformance'ınkiler kadar ince görünmüyor.

Aracın tasarımı biraz muhafazakar olsa da, yeni X7 boyut olarak büyütülmüş bir X5 şeklinde değil. Bu arada siyah beyaz patent fotoğrafları biraz sıkıcı görünse de unutmayın ki gerçek model bundan çok daha ilginç olacak.

VİTES TOPUZUNDA SWAROVSKI KRİSTALLER OLACAK

İç mekan görüntüleri Brezilya Ulusal Endüstriyel Mülkiyet Kurumu'nun web sitesinde görülemiyor, fakat BMW'nin en büyük SUV'unun kabinini gösteren casus fotoğraflar daha önce sızmıştı. prototipinin iç mekânında X3, 5 Serisi ve 7 Serisi modellerinden izler görmek mümkün. Bolca düğmeye sahip olan şık direksiyon simidi, dijital gösterge paneli, piyano siyahı kontrol paneli ve iDrive bilgi eğlence sistemi bunlardan birkaçı. Tablet tarzı ekranın domine ettiği konsolun orta bölümünde klima çıkışları ve radyo kontrolleri yer alıyor. Ayrıca diğer bir bilgiye göre aracın vites topuzu Swarovski kristalleri ile süslenecek.

Otomobil 5.1 metre uzunluğunda, 2.02 metre genişliğinde ve 1.8 metre yüksekliğinde. Aracın aks mesafesi ise 3.01 metre. Anlayacağınız otomobil X5'e göre, yaklaşık 200 milimetre daha uzun, 80 milimetre daha geniş ve 40 milimetre daha yüksek olacak. Aks mesafesi olarak da küçük kardeşinden 76 milimetre daha geniş bir alan sunacak.

Araç, BMW'nin en yeni 4.4 litrelik çift turbolu V8 motoruna, sekiz ileri ZF otomatik şanzıma ve xDrive sistemine sahip olacak. Otomobil, motor yelpazesinin büyük kısmını küçük kardeşi X5'le paylaşacak. Daha sonra bir plug-in hibrit versiyonunun gelme ihtimali de bulunuyor. Standart BMW X7'nin önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.

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2019 BMW X7'nin tasarımı sızıntı patent görselleriyle ortaya çıktı
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