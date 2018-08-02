2019 BMW X7'nin tasarımı sızıntı patent görselleriyle ortaya çıktı

Konsept ve prototipleri gördük ve şimdi sıra BMW X7'nin üretim versiyonuna geldi. Motor 1 TR'nin haberine göre Motor 1 Brezilya'da çalışan gazeteciler, Brezilya Ulusal Endüstriyel Mülkiyet Kurumu'na yapılan patent başvurusunu ortaya çıkararak yeni X7'nin görüntülerini ele geçirmeyi başardı. BMW'nin Mercedes GLS'ye cevabı olarak görülebilecek olan otomobil, konsept versiyonuna sadık kalmış. Makyajlı 7 Serisi'nde de gördüğümüz devasa ön ızgara, X7'de de kendine yer bulmuş. Aracın ön farları ise geçtiğimiz yıl Frankfurt Otomobil Fuarı'nda gördüğümüz Concept X7 iPerformance'ınkiler kadar ince görünmüyor.

Aracın tasarımı biraz muhafazakar olsa da, yeni X7 boyut olarak büyütülmüş bir X5 şeklinde değil. Bu arada siyah beyaz patent fotoğrafları biraz sıkıcı görünse de unutmayın ki gerçek model bundan çok daha ilginç olacak.

VİTES TOPUZUNDA SWAROVSKI KRİSTALLER OLACAK

İç mekan görüntüleri Brezilya Ulusal Endüstriyel Mülkiyet Kurumu'nun web sitesinde görülemiyor, fakat BMW'nin en büyük SUV'unun kabinini gösteren casus fotoğraflar daha önce sızmıştı. BMW X7 prototipinin iç mekânında X3, 5 Serisi ve 7 Serisi modellerinden izler görmek mümkün. Bolca düğmeye sahip olan şık direksiyon simidi, dijital gösterge paneli, piyano siyahı kontrol paneli ve iDrive bilgi eğlence sistemi bunlardan birkaçı. Tablet tarzı ekranın domine ettiği konsolun orta bölümünde klima çıkışları ve radyo kontrolleri yer alıyor. Ayrıca diğer bir bilgiye göre aracın vites topuzu Swarovski kristalleri ile süslenecek.

Otomobil 5.1 metre uzunluğunda, 2.02 metre genişliğinde ve 1.8 metre yüksekliğinde. Aracın aks mesafesi ise 3.01 metre. Anlayacağınız otomobil X5'e göre, yaklaşık 200 milimetre daha uzun, 80 milimetre daha geniş ve 40 milimetre daha yüksek olacak. Aks mesafesi olarak da küçük kardeşinden 76 milimetre daha geniş bir alan sunacak.

Araç, BMW'nin en yeni 4.4 litrelik çift turbolu V8 motoruna, sekiz ileri ZF otomatik şanzıma ve xDrive sistemine sahip olacak. Otomobil, motor yelpazesinin büyük kısmını küçük kardeşi X5'le paylaşacak. Daha sonra bir plug-in hibrit versiyonunun gelme ihtimali de bulunuyor. Standart BMW X7'nin önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.