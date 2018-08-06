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’den elektrikli Jest’e 10 puan

Giriş Tarihi: 6.8.2018
BMW’den elektrikli Jest’e 10 puan
Son yıllarda kendi markasıyla geliştirdiği araçlarla öne çıkan Karsan'ın elektrik motorlu araçlar için ile gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü , yollara çıkmak için gün sayıyor. Almanya'nın Münih şehrindeki Maisach Pisti'nde BMW mühendisleri tarafından kapsamlı bir testten geçirilen Karsan Jest Electric, tam not aldı.
Jest Electric'in, kalbinde yer alan BMW i teknolojisiyle küresel anlamda özgün ve rekabetçi bir elektrikli taşıma aracı formuna kavuştuğuna dikkat çeken Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, BMW işbirliğini bir sonraki adıma taşımak istediklerini söyledi. Arpacıoğlu, "Jest Electric'i Avrupa ve ABD'de yaygın hale getirmek için stratejik ortaklıklarımızı geliştireceğiz" dedi.
Jest Electric'i Hannover Fuarı'nda sergiledikten sonra seri üretimine başlamayı planlayan Karsan, şimdiden Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden sipariş almaya başladı.

165 KM MENZİLİ VAR
Jest Electric'de bulunan BMW'nin elektrikli motoru, 170 bg güç ve 290 Nm tork üretiyor. BMW tarafından geliştirilen 33 ve 66 kW-saat'lik bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 165 km menzil sunarken, geleneksel alternatif akımlı şarjla 8 saatte, hızlı şarjla ise 1.2 saatte şarj olabiliyor.
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BMW’den elektrikli Jest’e 10 puan
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