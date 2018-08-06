Otocunun SUV ilgisi tamamen ‘duygusal’

Avrupa'da SUV
talebi hız kesmeden devam ediyor. Haziranda SUV satışları yüzde 30 gibi yüksek oranda arttı. Yılın ilk yarısındaki artış ise yüzde 24 oldu. Jato verilerine göre, ilk altı ayda 2.92 milyon adet SUV satışı gerçekleşti.
SUV'a olan ilginin artmasıyla birlikte, otomotiv firmaları da birer birer SUV üretmeye başladılar. Bugün itibarıyla hemen hemen SUV aracı olmayan marka yok. Ancak, markaların SUV'a önem vermelerinin tek nedeni tüketicilerin talebini karşılamak değil. Markaların klasik segmentlerden uzaklaşıp, SUV'lara ağırlık vermelerinin önemli nedenlerinden biri de kârlılık. Avrupa'da içlerinde Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa'nın olduğu büyük pazarlarda SUV'lar, kompakt otomobil ve MPV'lere göre daha pahalı.
Kompakt bir otomobil ortalama 26 bin euroya satılırken, MPV'ler 29 bin euroya, SUV'lar ise 31 bin euroya alıcı buluyor. Yani markalar, bir SUV'dan normal bir otomobile göre yaklaşık 5 bin euro daha fazla kazanıyor. Bu durum, otomotiv üreticilerini daha fazla SUV araç geliştirmeye yönlendiriyor.
MPV'LERE İLGİ AZ
SUV araçlara olan talep artışı, geleneksel kasa tiplerinin satışlarına olumsuz yansıyor. Sedan ve hatchback satışları kan kaybediyor. Ancak SUV patlamasının en büyük kurbanı, MPV segmenti oldu.
Yılın ilk yarısında MPV satışları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. MPV satışları yüzde 23 düşüşle, 532 bin adede indi.
PAZAR PAYI YÜZDE 3 ARTTI
Türkiye'de ise yılın ilk yedi ayında SUV satışları yüzde 2.2 artışla 62 bin 875 adede çıktı. En çok satan SUV modeli 42 bin adetle C segmenti SUV'lar oldu. Binek otomobil pazarındaki SUV araçların payı yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. 2017'nin aynı döneminde SUV'ların payı yüzde 16.7 seviyesindeydi.
Yılın ilk altı ayında Türkiye'de en çok satan SUV modeli 8 bin 288 adetle Nissan Qashqai oldu. İkinci sırada 7 bin 688 adetle Dacia Duster bulunuyor.