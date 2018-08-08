2020 Skoda Octavia hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı!

VW Grubu bünyesindeki ilerleyişi son hızla devam eden Çek üretici Skoda, son zamanlarda SUV modelleri üzerine çalışmaktaydı. Firma Kodiaq ve Karoq modellerini piyasaya çıkarmasının yanı sıra, şimdilerde de bunların RS adlı performanslı versiyonlarını geliştiriyor. Geçtiğimiz günlerde de Karoq'un Sportline adlı bir donanım seçeneği tanıtılmıştı.

SATIŞLARI İKİYE KATLADI

Motor 1 TR'nin haberine göre Skoda'nın Octavia modeline baktığımız zaman ise geçtiğimiz yıl 418.800 adet satıldığını görüyoruz. Bu satış miktarıyla Octavia, firmanın en çok satan modeli oluyor. Firmanın ikinci popüler modeli olan Rapid ise 211.500 adet satılmış. Yani Octavia satışları en yakın olan Rapid'i bile ikiye katlamış.