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hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı!

bünyesinde yer alan Çek otomobil üreticisi yetkililerinden birisi yeni Octavia'nın adeta bir sanat eseri olacağını söylüyor. Öte yandan 'da liftback adlı gövde tipi de aynen devam edeceği belirtiliyor. Peki, 2020 Octavia'nın motor ve donanım özellikleri nasıl olacak? İşte ayrıntılar....

Giriş Tarihi: 8.8.2018 15:45
2020 Skoda Octavia hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı!

VW Grubu bünyesindeki ilerleyişi son hızla devam eden Çek üretici , son zamanlarda SUV modelleri üzerine çalışmaktaydı. Firma Kodiaq ve Karoq modellerini piyasaya çıkarmasının yanı sıra, şimdilerde de bunların RS adlı performanslı versiyonlarını geliştiriyor. Geçtiğimiz günlerde de Karoq'un Sportline adlı bir donanım seçeneği tanıtılmıştı.

SATIŞLARI İKİYE KATLADI

Motor 1 TR'nin haberine göre 'nın Octavia modeline baktığımız zaman ise geçtiğimiz yıl 418.800 adet satıldığını görüyoruz. Bu satış miktarıyla Octavia, firmanın en çok satan modeli oluyor. Firmanın ikinci popüler modeli olan Rapid ise 211.500 adet satılmış. Yani Octavia satışları en yakın olan Rapid'i bile ikiye katlamış.

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2020 Skoda Octavia hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı!
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