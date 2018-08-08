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devi 'daki faaliyetlerini durdurdu!

'in çatı şirketi olan dünyanın en büyük lüks segment ve ağır vasıta araç üreticisi olan , 'nin ları nedeniyle ile olan tüm faaliyetlerini ikinci bir emre kadar tamamen durdurduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 8.8.2018 12:18
Otomotiv devi İran'daki faaliyetlerini durdurdu!

'in çatı şirketi olan dünyanın en büyük lüks segment ve ağır vasıta araç üreticisi olan , 'nin ları nedeniyle ile olan tüm faaliyetlerini ikinci bir emre kadar tamamen durdurduğunu açıkladı. Mercedes, daha önce İran ile sınırlı düzeyde faaliyet gösteriyordu. Mercedes tarafından yapılan açıklamanın 'ın İran ile iş yapan ABD ile yapamaz açıklamasından sonra gelmesi dikkatleri çekti.

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Donald Trump, daha önce çelik ve alüminyum üzerinden süren yüzde 25'lik ek gümrük vergisi tartışmalarında Mercedes'i hedef almış ve "'un 5. Caddesi'nde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim" açıklamasında bulunmuştu. Daimler birkaç saat önce de yerel şirketlerle olan ortaklık üzerinden yürüyen ve Mercedes kamyonlarına dönük üretim ve satış genişlemesini durdurduğunu belirtmişti.

merkezli şirket, 2016 yılında İran'daki ortaklarıyla Mercedes kamyon üreteceğini ve Fuso araçların satışını yapacağını duyurmuştu. Trump'ın kasım ayından itibaren yaptırımların bir sonraki aşamaya geçerek sertleşeceğini belirtmesinin ardından şirketten yapılan açıklamada, "Mercedes-Benz kamyonlarının üretim ve satışını devam ettirmiyoruz. Mercedes marka binek araçların da satışı yeniden başlamayacak." dedi.

Daimler, bunun yanı sıra İran ekonomisinin ve bu nedenle de pazarının beklenenden çok daha zayıf geliştiğini de vurguladı. Şirket yönetimi, başta nükleer anlaşmanın geleceği olmak üzere politik gelişmeleri yakından takip edeceğini söyledi. (Habertürk)

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Otomotiv devi İran'daki faaliyetlerini durdurdu!
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