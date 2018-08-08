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bir ülkede daha den çıkıyor

grubunun , ve gibi diğer markalarıyla birlikte ekim ayı itibarıyla 'da binek araç modellerindeki tüm seçeneklerinin kaldırılacağı açıklandı. Şirket, Passat ve Jetta modellerinin dizel motorlu opsiyonlarını geçtiğimiz sene, Polo'yu da 4 yıl önce iptal etmişti. Ekim ayında sadece benzinli olarak gelecek MY19 Golf ile VW'nin Avustralya binek araç piyasasındaki dizel varlığı son bulacak. Avustralya'da dizel pazarı geçen seneye göre yüzde 28 düşüş göstermişti.

Giriş Tarihi: 8.8.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 11:58
Volkswagen bir ülkede daha dizelden çıkıyor

önümüzdeki birkaç hafta içerisinde, geçen seneye göre pazarı yüzde 28 daralan turbo motora sahip binek araçlarının tamamının satışını iptal etme kararı aldı. Şirket, her ne kadar 11 milyon aracı etkileyen ve dizelin itibarını yerle bir eden 2015 yılındaki emisyon skandalının bu kararla ilgili olmadığını belirtse de Volkswagen grubu bugüne dek , ve modelleri de dahil olmak üzere Avusturalya'da 100 bin aracını geri çağırmıştı. Ülkede dizele olan talep sürekli düşürüyor.

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Volkswagen bir ülkede daha dizelden çıkıyor
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