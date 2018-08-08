Volkswagen bir ülkede daha dizelden çıkıyor

Volkswagen önümüzdeki birkaç hafta içerisinde, geçen seneye göre pazarı yüzde 28 daralan turbo dizel motora sahip binek araçlarının tamamının Avustralya satışını iptal etme kararı aldı. Şirket, her ne kadar 11 milyon aracı etkileyen ve dizelin itibarını yerle bir eden 2015 yılındaki emisyon skandalının bu kararla ilgili olmadığını belirtse de Volkswagen grubu bugüne dek Audi, Skoda ve Porsche modelleri de dahil olmak üzere Avusturalya'da 100 bin aracını geri çağırmıştı. Ülkede dizele olan talep sürekli düşürüyor.