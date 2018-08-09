Ölümlü kaza Volvo'nun sistemleriyle önlenebilirdi

ABD merkezli teknoloji devi, ulaşım hizmet sağlayıcısı Uber'in sürücüsüz araç geliştirmeleri için trafiğe açık yollarda gerçekleştirdiği test sırasında meydana gelen, ilk kez bir yayanın ölümüyle sonuçlanan kazanın ayrıntılı raporu açıklandı. ABD'nin bağımsız çarpışma ve güvenlik testi kuruluşlarından IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) raporuna göre, Volvo XC90 ile standart olarak sunulan önden çarpışma uyarısı ve otomatik frenleme sisteminin, Uber'in otonom sürüş testleri sırasında kendi donanımını kullanmak istemesi sebebiyle devre dışı bırakıldığı ortaya çıktı.

SUÇ VE SORUMLULUK UBER'E YÜKLENDİ

Ölümlü kazanın araştırılmasından sorumlu IIHS yetkilisi David Zuby "Eğer Volvo'nun sistemi devre dışı bırakılmamış olsaydı bu kaza önlenebilirdi" ifadeleriyle tüm suçu ve sorumluluğu Uber'e yükledi.

18 Mart gecesi gerçekleşen kazanın ardından olay yerine gelen Arizona Eyaleti, Tempe Polis Teşkilatı'nın araç içi kameralardan elde ettiği ilk bulgularda, Uber'in Volvo XC90'ın kontrolünü emanet ettiği sürücünün kaza esnasında telefonundan video izlediği ve devre dışı bırakılan otomatik fren ve uyarı sistemleri sebebiyle çarpışmaya kayıtsız kaldığı görülüyor.

Uber ölümlü kazanın ardından ABD başta olmak üzere yürütülen tüm sürücüsüz araç geliştirmeleri durdurduğunu açıklamıştı. Şirketten yapılan itiraf niteliğindeki bir diğer açıklamada ise "üzerinde çalıştığımız donanım aracın kontrolünü tamamen bilgisayara teslim ederken, acil durumlarda yapılması gereken manevra ve frenlemeyi ise sürücüye bırakıyor" denilmişti. (Hürriyet)