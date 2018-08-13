Süper sporcular rekora gazladı

Dünyada spor lüks otomobil
e olan ilgi 2018'de de devam ediyor. Yılın ilk altı ayında spor lüks otomobil markaları Lamborghini
, Ferrari
ve Porsche
satış rekorları kırdı.
Lamborghini'nin global satışları yüzde 11 artışla 2 bin 327 adede yükseldi. Böylece Lamborghini, üst üste dördüncü altı aylık dönemde de rekor kırdı. Bu yılın ilk altı aylık satış rakamları ise markanın beş yıl önceki tüm yıllık satış rakamlarını solladı. ÇİN VE ABD BÜYÜK PAZAR
Lamborghini için en büyük pazar ABD oldu. Bu ülkeyi Japonya ve İngiltere
izledi. Avrupa'da satışlar yüzde 30'dan fazla arttı. Marka Avrupa ülkeleri arasında en fazla İtalya, İngiltere ve Avusturya'da büyüdü.
Porsche'nin satışları da yılın ilk altı ayında yüzde 3 artışla 130 bin 598 adete çıktı. Böylece ilk altı ayda marka tarihindeki en yüksek satış rakamlarına ulaştı. Porsche satışları, 2018'in ilk yarısında markanın anavatanı Almanya'da yüzde 11, Avrupa genelinde ise yüzde 9 oranında arttı. Çin, 33 bin 363 adetle Porsche'nin en güçlü pazarı olma özelliğini korurken, ABD'de 29 bin 421 adet Porsche satıldı. GLOBAL SATIŞLARI YÜZDE 5.9 ARTTI
Ferrari'nin ilk altı aylık satışları ise yüzde 5.9 artışla 4 bin 591 adede yükseldi. Marka, geçen yılın aynı döneminde 4 bin 335 adet satış gerçekleştirmişti. Global satış rekoruna imza atan Ferrari, en çok Amerika pazarında büyüdü. Markanın Avrupa'daki en büyük pazarı 536 adetle İngiltere oldu. Ferrari anavatanı İtalya'da 259 adet satıldı.