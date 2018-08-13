Türk malı otobüsler Polonya yolunda

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Tüm dünyada 16 distribütörle 30'dan fazla ülkede faaliyette bulunan ve global otobüs markası olma yolunda ilerleyen Anadolu Isuzu'nun ürettiği yeni Novociti Life Polonya'dan 25 adetlik sipariş aldı. Anadolu Isuzu'nun Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen Novociti Life, 2018'in sonunda üretilip, 2019'un ilk çeyreğinde Polonya halkının kullanımına sunulacak. 8 metrelik uzunluğa sahip Novociti Life modeli, 9.5 metre uzunluğundaki Citibus modeli ile 7.5 metre uzunluğundaki Novociti modeli arasında yeni bir segment oluşturdu.