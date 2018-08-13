Türk malı otobüsler Polonya yolunda

Tüm dünyada 16 distribütörle 30'dan fazla ülkede faaliyette bulunan ve global otobüs markası olma yolunda ilerleyen Anadolu Isuzu'nun ürettiği yeni Novociti Life Polonya'dan 25 adetlik sipariş aldı. Anadolu Isuzu'nun Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen Novociti Life, 2018'in sonunda üretilip, 2019'un ilk çeyreğinde Polonya halkının kullanımına sunulacak. 8 metrelik uzunluğa sahip Novociti Life modeli, 9.5 metre uzunluğundaki Citibus modeli ile 7.5 metre uzunluğundaki Novociti modeli arasında yeni bir segment oluşturdu.