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'dan çekilme' için komisyon kurdu

yönetim kurulunun, şirketin "dan çekilme" teklifinin değerlendirilmesi için özel bir komisyon kurduğu bildirildi.

AA Otomobil Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 09:42
Tesla 'borsadan çekilme' için komisyon kurdu

'dan yapılan açıklamada, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) 'ın geçen hafta duyurduğu "dan çekilme" teklifinin değerlendirilmesi için yönetim kurulunun 3 kişiden oluşan özel bir komisyon kurduğu belirtildi.

Açıklamada, özel komisyonun henüz Musk'tan borsadan çekilme konusunda öneri almadığının kaydedildiği açıklamada, bu konuyla ilgili henüz sonuca ulaşılmadığı bilgisi de paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA DUYURDU

Öte yandan Musk, dün akşam kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tesla'nın borsadan çekilmesiyle ilgili olarak Goldman Sachs'in finansal danışmanlık sağlayacağını duyurdu.

Tesla'nın New York borsasında hisse başına değeri dünü 356,41 dolar seviyesinden tamamlamasının ardından, bugün yüzde 1,6 düşüşle 350,50 dolara kadar geriledi. Musk, geçen hafta Tesla'yı hisse başına 420 dolardan New York borsasından çekmeyi değerlendirdiğini bildirmişti.

Musk, dün yaptığı açıklamada ise Suudi Arabistan varlık fonunun Tesla'yı borsadan çekmek için yeteri kadar sermayeye sahip olduğunu belirterek, son dönemde Tesla'nın yüzde 5'e yakın hissesinin fon tarafından borsada satın alındığını aktarmıştı.

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Tesla 'borsadan çekilme' için komisyon kurdu
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