Alfa Romeo Stelvio Türkiye'de

Stelvio Quadrifoglio'da, alüminyum monoblok güç aktarma mekanizmasıyla Ferrari'nin teknik bilgilerinden ilham alınarak Alfa Romeo tarafından geliştirilen 2,9 litrelik çift turbo beslemeli, 510 HP gücündeki V6 motor görev yapıyor. Stelvio Quadrifoglio, sıfırdandan 100 kilometre/saat hıza sadece 3,8 saniyede ulaşıyor.

510 HP GÜCE SAHİP

Alfa Romeo tarihinin ilk SUV modeli olan Alfa Romeo Stelvio'nun Quadrifoglio versiyonu, 50:50 ağırlık dağılımına, kompozit karbon fiber malzemelerle üretilen hafif karoseriye ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Ferrari'nin teknoloji ve mühendislik deneyimi ile geliştirilen araçta, 2.9 litre, Twin-Turbo V6 motor görev alırken, tam 510 HP'lik güç üretiyor.

24 supaplı motoruyla iş birliği yapan 8 ileri otomatik şanzıman, "Yarış" modunda sadece 150 milisaniyede vites değişimi gerçekleştirirken, Q4 dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte gücü dört tekerleğe birden aktarıyor. Normal koşullarda Q4 çekiş sistemi tüm torku arka aksa aktarırken, limitlerde ön ve arka aks arasında yüzde 50 denge sağlayabiliyor.

Özel AlfaLinkTM adaptif süspansiyon sistemine sahip olan araçta elektromekanik Entegre Fren Sistemi (IBS) yer alıyor.