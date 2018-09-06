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’ta eski lanıyor

Wiesbaden’deki , 2019 yılının şubat ayından itibaren şehir merkezinde hava kirliliğine neden olan bazı eski ın lanması gerektiği yönünde karar verdi.

AA Otomobil Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 16:16
Frankfurt’ta eski dizel araçlar yasaklanıyor

'da , kentinde hava kalitesinin iyileştirilmesi planının bir parçası olarak gelecek şubat ayından itibaren şehir merkezinde eski ın laması gerektiğine hükmetti.

Hessen Eyalaleti'nin Başkenti Wiesbaden'deki İdari Mahkeme, Almanya'nın finans merkezi olan Frankfurt'ta hava kalitesinin iyileştirilmesi planının bir parçası olarak 2019 yılının şubat ayından itibaren şehir merkezinde hava kirliliğine neden olan bazı eski araçların yasaklanması gerektiğine karar verdi.

Almanya Çevre Örgütü (DUH) grubunun açtığı dava sonucunda söz konusu kararı alan mahkeme, Şubat 2019'dan itibaren Frankfurt'ta Euro-4 emisyon ya da daha kötü standartlarına sahip dizel araçların ve Euro-1 ve 2 standartlarındaki benzinli araçların yasaklaması gerektiğini yönünde karar aldı.

Euro-5 standardındaki dizel motorlu araçların ise gelecek eylül ayından itibaren yasaklanacağı bildirildi.

HESSEN HÜKUMETİ TEPKİLİ

Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier ve Çevre Bakanı Priska Hinz tarafından yapılan ortak açıklamada, söz konusu karara ilişkin Federal hükumetten hızlı bir reaksiyon beklendiği ve mahkemenin kararının dikkatlice inceleneceği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu soruna karşı yasaklar koymaktansa, temel bir çözüm bulmak istiyoruz." denildi.

Söz konusu yasağın hayata geçmesi durumunda, Frankfurt'ta kayıtlı araçların dörtte birini ve kent çevresinde yaşayan ve işe araçlarıyla gidip gelen çok sayıda çalışanı etkileyeceği tahmin ediliyor.

Daha önce de Almanya'nın Hamburg ve Stuttgart kentlerinde bazı dizel araçlara yasak getirilmişti.

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Frankfurt’ta eski dizel araçlar yasaklanıyor
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