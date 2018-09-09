Audi'den şok ABD kararı!

Sürücülerin genellikle daha yakıt dostu olduğu gerekçesi ile tercih ettikleri düz vites, Audi için artık yavaş yavaş tarih oluyor.



Alman otomotiv devi ABD pazarında artık düz vites üretmeyeceğini açıkladı.



Şirket 2019 yılının başından itibaren bu kararı yürürlüğe koyacak.



Kaynaklar, teknolojide yaşanan gelişme sonucu bu otomotik vites ile manuel vites arasında yakıt verimliliği açısından artık bir fark kalmamasını bu karara gerekçe gösterdi.



Haber7'nin haberine göre, Audi sözcüsü Amanda Koons ise yaptığı açıklamada Audi'nin bu ülkedeki son düz vites araçlarının 2018 A4 sedan ve A5 spor aracı olacağını söyledi.

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