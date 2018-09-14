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'den kötü haber! Artık üretmeyecek

Alman otomotiv devi , 'de halk arasında "" olarak adlandırılan, "" model binek otomobillerinin üretimine son vereceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 14.9.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 11:08
Volkswagen'den kötü haber! Artık üretmeyecek

Volkswogen'in ABD temsilciliğinden yapılan açıklamada, halen 3. nesil modelleri piyasada olan aracın üretiminin gelecek yıl temmuz ayında sonlandırılacağı belirtildi.

PLANLARDA YER ALMIYOR

Açıklamada, aracın yakın gelecekte yeniden piyasaya sürülmesinin planlanmadığı kaydedildi.

İlk kez Nazi dönemi 'sında 1938'de piyasaya sürülen , 20. yüzyılın ikinci yarısında dünya çapında üne kavuşmuştu.

Şirket 1998'de "New Beetle" adıyla modelin yeni versiyonunu piyasaya sürmüş, 2012'den itibaren ise 3. nesil modelleri üretilmeye başlanmıştı.

1998 model Volkswagen Golf'ün son hali şaşırttı

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Volkswagen'den kötü haber! Artık üretmeyecek
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