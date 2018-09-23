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Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek

Alman otomotiv üreticisi Grubu'nun (VW) lüks otomobil markası Porsche, hibrit modellerine talebin artması ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için dizel otomobil üretimini durduracağını bildirdi.

AA Otomobil Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018 20:20 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 20:22
Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek

Şirketten yapılan açıklamada, 2022'ye kadar e-hareketliliğe (e mobility) 6 miyar avrodan fazla yatırım yapılacağı belirtilerek, dizel motorlar yerine elektrikli ve hibrid motorlara odaklanılacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Porsche'nin Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, şirketin dizeli öcüleştirmediğini belirterek, dizelin önemli bir sürüş teknolojisi olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.

Spor otomobil üreticisi olarak dizelin Porsche'da ikincil bir rol oynadığının altını çizen Blume, gelecekte dizel motorsuz çalışmaya kara verdiklerini ve mevcut dizel müşterilerine hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti. Spor otomobilleriyle ünlü olan Porsche, ilk dizel motorlu otomobilini on yıl önce müşterilerine sunmuştu.

Şirketin kararı, ana şirket 'in 2015'de dizel motorlar için emisyon testlerini manipüle edildiğini kabul etmesi ve Avrupa'daki bazı şehirlerin belli yaşın üzerindeki dizel araçları yasaklamaya hazırlanmasından sonra gelmesi dikkat çekti.

Bu yılın başında, 2007'in ortasından 2015 yılına kadar dizel motorlar için emisyon testlerini manipüle ettiği gerekçesiyle, Braunschweig Savcılığı Volkswagen'e (VW) 1 milyar avro para cezası kesmişti.

Alman şirketi, aynı zamanda ABD'de milyarlarca dolarlık para cezası ve müşterilerine de tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Şirketin ABD'deki mağdurların tazminat taleplerine karşı 30 milyar avro ayırdığı Alman basının da yer almıştı.

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Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
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